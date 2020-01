Riforme: Dadone su taglio parlamentari, partita offensiva per salvare poltrone, ma italiani con noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Dadone, "la Lega Nord e il centrodestra salvano il referendum con l'obiettivo di creare le condizioni per sovvertire l'esito di questa legge. Facciamoli vergognare, facciamo vedere loro, come sul nucleare, come per le riforme Renzi, che gli italiani non si fanno prendere in giro. Non sottovalutiamo - prosegue - la complicità dei media con le loro posizioni, il rischio di far credere qualunque sciocchezza alle persone per bene. Dovremo impegnarci al massimo e ripartire dal basso, dai banchetti informativi, dal duro lavoro, dalla nostra antica passione per la Politica con la "P" maiuscola. E ricordate una delle nostre frasi più belle: loro non si arrenderanno mai, noi nemmeno". (Rin)