Milano: appende striscione ‘Stay Human’ da gru in cima a grattacielo di fronte sede Regione e si butta con elastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha appeso due lunghi striscioni che recitano la scritta ‘Stay Human’ dopo essersi arrampicato a una gru di un cantiere in cima al grattacielo Gioia 22 in via Melchiorre Gioia, di fronte a Palazzo Lombardia, sede della Regione. È quanto ha fatto domenica mattina un’attivista per diritti dei migranti. In rete e sui social network circolano già i primi video che mostrano il flash mob. L’uomo si è poi lanciato da un’altezza di circa 120 metri con un elastico dal braccio della gru accendendo un fumogeno con cui ha realizzato alcune scie colorate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti delle Volanti. (Rem)