Energia: Miller (Gazprom), completeremo Nord Stream 2 in autonomia ma serve più tempo

- La Federazione Russa è perfettamente in grado di completare in autonomia la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ma questo richiederà chiaramente più tempo rispetto a quanto previsto inizialmente. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia energetica russa Gazprom, Aleksej Miller, confermando quanto detto ieri dal presidente Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. “Dal punto di vista della tecnologia e delle risorse non vi è alcun ostacolo al proseguimento dei lavori di costruzione: l’unica incognita sono le tempistiche”, ha detto Miller. (segue) (Rum)