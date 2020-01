Energia: Miller (Gazprom), completeremo Nord Stream 2 in autonomia ma serve più tempo (2)

- Ieri pomeriggio Putin ha dichiarato che il gasdotto dovrebbe essere operativo “entro la fine dell’anno corrente o al più tardi nel primo trimestre del 2021”, commentando il ritardo nella tabella di marcia causato dall’interruzione dei lavori di posa delle condotte del gasdotto da parte della società svizzera Allseas, che ha sospeso le attività a causa delle sanzioni statunitensi. “Ovviamente il completamento dei lavori subirà un ritardo di diversi mesi, ma spero che saremo in grado di finire entro l’anno corrente o al più tardi entro i primi tre mesi del 2021”, ha detto Putin, ribadendo che in ogni caso la Federazione Russa è “perfettamente in grado di completare i lavori di costruzione da sola, senza il sostegno di partner stranieri”. (segue) (Rum)