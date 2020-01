Tunisia: presidente Saied sceglie l’Oman per la sua prima visita ufficiale all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, si è recato oggi in Oman per la sua prima visita all’estero dopo l’assunzione dell’incarico, il 23 ottobre del 2019. Lo si apprende da un comunicato della presidenza. Accompagnato da una delegazione di alto livello, il capo dello Stato di Tunisi ha presentato alle autorità locali le sue condoglianze per la morte del sultano Qabus bin Said e ha incontrato il nuovo sultano Haithem bin Tareq e altri membri della famiglia reale. A costoro Saied ha espresso “sinceri sentimenti di compassione” e il sostegno della Tunisia “in questa prova dolorosa”. (Tut)