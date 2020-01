Venezuela: Guaidò, “improbabile” ripresa negoziati con Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Guaidò, leader dell’opposizione del Venezuela, ha definito “improbabile” la ripresa dei negoziati con il governo di Nicolas Maduro. “Non è che non vogliamo una trattativa. È che la riteniamo improbabile”, ha dichiarato ieri il politico in un discorso tenuto a Montalban davanti ad alcune centinaia di manifestanti. Guaidò, che precedentemente aveva chiesto ai cittadini di manifestare martedì prossimo in concomitanza con la seduta dell’Assemblea nazionale (An), ha detto che l’Assemblea “decide quando riunirsi, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì” e ha annunciato che la prossima settimana l’opposizione farà conoscere i suoi piani su come riprendere la sede del parlamento. Inoltre, ha annunciato iniziative “per recuperare il segnale” dell’emittente televisiva Telesur. Quella di ieri è stata la prima manifestazione dopo l’apertura di una nuova crisi istituzionale, il 5 gennaio, quando al posto dello stesso Guaidò è stato eletto un nuovo presidente dell’Assemblea nazionale (An), Luis Eduardo Parra, deputato espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj). (segue) (Brb)