Venezuela: Guaidò, “improbabile” ripresa negoziati con Maduro (3)

- Nei giorni scorsi, Guaidò aveva già escluso la possibilità di partecipare a un eventuale nuovo tentativo di mediazione, annunciando l’arrivo a Caracas di una delegazione del Regno di Norvegia. “Il processo di Oslo-Barbados è stato chiuso e pertanto non parteciperemo a nessuna riunione (…) Maduro ha impedito ogni soluzione negoziale alla crisi venezuelana”, ha dichiarato in una nota il Centro di comunicazione nazionale, ovvero l’ufficio stampa di Guaidò, ringraziando il governo norvegese per gli sforzi profusi l’anno scorso, col sostegno in un secondo momento di Barbados. Il ministero degli Esteri di Oslo non ha rilasciato commenti, limitandosi a dichiarare che “i diplomatici norvegesi si recano regolarmente in Venezuela per rimanere informati sulla situazione”. (Brb)