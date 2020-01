Pd: Cerno, promesso discontinuità, serve rimpasto governo e correnti

- Il senatore del Partito democratico, Tommaso Cerno, afferma che "per aprire le porte del Pd alle idee, che poi sono il motore su cui avanza il mondo, ed essere credibili", crede "serva per prima cosa un grande rimpasto di governo e di correnti interne". In una nota il parlamentare dem aggiunge: "Avevamo promesso discontinuità e invece abbiamo abdicato alla logica del potere interno. Se Zingaretti fa così anche al congresso, allora è inutile farlo. Lunedì e martedì c'è un seminario. Gli interventi previsti sono quelli che potevano esserci nel 2007. Mi pare - conclude - si parta con il piede sbagliato". (Com)