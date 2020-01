Milano: svaligiavano cantine in zona via Padova, presa coppia seriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato italiano di 39 anni e la compagna di 37 anni con precedenti sono stati sottoposti rispettivamente alla misura cautelare in carcere e agli arresti domiciliari perché ritenuti dai carabinieri i responsabili di una decina di furti commessi nelle cantine di stabili nella zona di via Padova e Lambrate. Dopo aver ricevuto diverse denunce i militari della stazione di Crescenzago hanno avviato un’indagine. Dalla visione delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze dei palazzi delle cantine svaligiate gli investigatori hanno individuato i due presunti autori. Il modus operandi era sempre lo stesso: la coppia colpiva a volto scoperto di sera e in giorni festivi. Dopo aver forzato le porte d’ingresso i due ladri portavano via tutto quello trovano, da generi alimentari, a capi d’abbigliamento fino ad attrezzi da lavoro. I furti contestati sono avvenuti tra il marzo e l’ottobre del 2019. L’ordinanza, emessa dal gip di Milano, è stata eseguita nei loro confronti lo scorso venerdì. (Rem)