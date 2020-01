Libia: Brunetta (FI), occorre unità nazionale, politica estera sia di intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, afferma che "sulla Libia le notizie delle ultime ore segnano un percorso accettabile, plausibile, serio e responsabile, dopo il caos che abbiamo visto anche della nostra diplomazia e della nostra capacità di governo. Credo che quello che davvero conta sia la strategia di unità nazionale. La politica estera - spiega ai microfoni di Skytg24 - non può mai essere né di un ministro, né di un governo, ma deve essere del Paese. E io quando sento che l'Italia è tornata in gioco e che si fa promotrice di una forza di interposizione europea, ecco da italiano mi sento un po' più tranquillo, rispetto ai disastri che si sono succeduti dal 2011 e non per responsabilità del nostro Paese". (Com)