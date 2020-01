Repubblica Ceca: premier Babis, pensioni continueranno ad aumentare nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni in Repubblica Ceca continueranno a crescere nel corso dell’anno, attestandosi in media a circa 15 mila corone (poco più di 593 euro) nel 2021. Lo ha dichiarato il primo ministro Andrej Babis, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. “Le pensioni continueranno a crescere, e questo trend positivo sarà mantenuto anche negli anni a venire: come governo abbiamo intenzione di incorporare nuovi incrementi pensionistici all’interno dei quadri di bilancio relativi ai prossimi anni”, ha detto il premier. (Rep)