Iran: Alto rappresentante Ue Borrell, “preoccupazione” per fermo ambasciatore britannico (2)

- Secondo l’emittente “al Arabiya”, Macaire è stato rilasciato dopo un intervento del ministero degli Esteri iraniano, dal quale sarà tuttavia convocato questa mattina. In un comunicato diramato nella notte, il segretario agli Esteri britannico, Dominic Raab, ha protestato per l’arresto dell’ambasciatore a Teheran, definendolo “una flagrante violazione del diritto internazionale”. Secondo il Foreign Office, il governo iraniano “può continuare a percorrere la strada verso l’isolamento politico ed economico, oppure può fare dei paesi verso l’attenuamento delle tensioni e impegnarsi in un percorso diplomatico”. (Res)