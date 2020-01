Venezuela: ministro Esteri, voto del paese all’Onu “deve essere garantito” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Venezuela all’Onu, Samuel Moncada, ha partecipato venerdì a un dibattito al Consiglio di sicurezza sul tema della “Difesa della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale” e ha ribadito l’impegno del governo di Caracas al rispetto della Carta e delle norme del diritto internazionale. Il diplomatico venezuelano ha anche espresso il sostegno del suo paese alla formazione di un gruppo di difesa del documento istitutivo dell’organizzazione internazionale in un momento in cui “la rinascita di ideologie suprematiste” mette il mondo a rischio di nuovi conflitti. (Brb)