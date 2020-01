Thailandia: migliaia alla “Corsa contro la dittatura”, in parallelo camminata pro-Prayuth (6)

- Il caso è soltanto uno dei circa 30 sollevati contro Thanathorn e il suo partito dalla forze politiche pro-giunta e dall’establishment della Thailandia, vicino alla Corona e alle Forze armate. Lo scorso novembre il proprietario dell’azienda costruttrice di componenti per automobili Thai Summit Group è stato privato del suo seggio parlamentare, per l’accusa di aver detenuto azioni di una società dei media all’atto della presentazione della sua candidatura. Il magnate 41enne ha risposto a quest’offensiva giudiziaria secondo modalità non nuove nella travagliata storia della democrazia thailandese. Il 14 dicembre Thanathorn ha infatti mobilitato migliaia di sostenitori del suo partito e di altre forze di opposizione a Bangkok, nella più vasta manifestazione di protesta dal golpe militare del 2014. (segue) (Fim)