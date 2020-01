Thailandia: migliaia alla “Corsa contro la dittatura”, in parallelo camminata pro-Prayuth (7)

- “Questo è soltanto l’inizio”, ha dichiarato in quell’occasione il giovane magnate thailandese, arringando i manifestanti nel cuore del distretto dello shopping di Bangkok. “Quella di oggi è solo una manifestazione di forza, cosicché altri possano unirsi alla nostra causa. Siamo qui per una prova generale. Prayuth, non provare ancora alcun timore. La vera manifestazione sarà il mese prossimo”, ha annunciato il leader di Future Forward. Thanathorn è emerso come principale figura di opposizione dopo le elezioni, che secondo gli oppositori sono state manipolate in favore delle formazioni politiche pro-giunta. (segue) (Fim)