Ostia: cassonetti in fiamme sul lungomare, incendio causa black out pubblica illuminazione

- Tre cassonetti dei rifiuti sono stati incendiati ieri sera, poco prima delle 23, in via Lungomare ad Ostia e le fiamme si sono propagate ad una vicina cabina elettrica di Acea. Inevitabile l'interruzione di corrente che alimenta la linea della pubblica illuminazione che da luce a 200 metri di via lungomare Toscanelli. La zona è rimasta al buio e rischiarata dai bagliori delle fiamme fini a quando i vigili del fuoco non le hanno spente. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Ostia. (Rer)