Donbass: difensore civico ucraino, liberazione prigionieri rimane una priorità

- La liberazione dei prigionieri politici e di guerra ucraini che si trovano attualmente in carcere nella Federazione Russa rimane una priorità assoluta per le autorità di Kiev. Lo ha dichiarato il difensore civico del paese esteuropeo, Ljudmila Denisova, aggiungendo che al momento “ci sono centinaia di cittadini ucraini detenuti in Russia o nei territori occupati del Donbass”. “La loro liberazione rimane prioritaria, e farò del mio meglio perché possano fare ritorno a casa”, ha detto Denisova, ricordando che grazie agli sforzi congiunti degli ultimi sei mesi dozzine di cittadini ucraini hanno potuto tornare nelle loro case. (segue) (Res)