Donbass: difensore civico ucraino, liberazione prigionieri rimane una priorità (2)

- Un nuovo scambio di prigionieri tra l’Ucraina e le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk ha avuto luogo lo scorso 29 dicembre. Secondo quanto affermato dal difensore civico delle due repubbliche autoproclamate, Daria Morozova, lo scambio è avvenuto sulla base della formula "87 per 55", ovvero seguendo il principio dei 'tutti identificati per tutti gli identificati'. Lo scambio è stato confermato anche dall'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando tuttavia che erano ancora in corso le ultime procedure per la verifica delle persone da includere in questa operazione. "Questa domenica, 29 dicembre, prima della fine dell'anno come concordato dai quattro leader del Formato Normandia (Ucraina, Russia, Francia e Germania), la parte ucraina dovrebbe consegnare 87 persone. Donetsk e Luhansk, in cambio, libereranno 55 persone", ha dichiarato Morozova parlando di numeri ancora preliminari. (segue) (Res)