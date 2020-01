Agroalimentare: Porchietto (FI) su dazi, Conte chieda perché Italia paga errori di altri

- La deputata di Forza Italia, Claudia Porchietto, afferma che "l'Ue ha valutato negli anni di sostenere il consorzio franco-tedesco Airbus tramite sussidi pubblici. Scelta perlomeno curiosa - commenta in una nota - da parte di chi dovrebbe tutelare gli interessi di tutti gli europei e non di questa o quella singola azienda. Scelta che, soprattutto, è stata bocciata dal Wto (Organizzazione mondiale del Commercio) che ha autorizzato gli Stati Uniti a essere 'risarciti' della concorrenza sleale in ambito di aviazione con 7,5 miliardi di dollari di dazi su prodotti di provenienza Ue. Il problema è che una fetta importante di questa sanzione colpirà le eccellenze enogastronomiche italiane. E cosa dice il nostro governo a Bruxelles in merito? Le nostre aziende e i nostri lavoratori avranno diritto alla stessa protezione garantita dall'UE ad Airbus?". Alla parlamentare azzurra, "pare poco utile trattare questo problema come una colpa degli Stati Uniti, che rappresentano invece un mercato cruciale per il nostro export e il cui presidente non ha alcuna intenzione punitiva verso l'Italia. Sarebbe più opportuno - conclude - che il premier Conte chiedesse conto del perché se l'Ue è stata accusata di concorrenza sleale dal Wto debba pagarne le conseguenze il tessuto d'impresa delle nostre eccellenze italiane".(Com)