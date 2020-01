Libia: ufficiale Lna accusa Gna di aver violato tregua “con ogni tipo di arma”

- Le milizie allineate al Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia hanno violato l’accordo su più di un fronte “con ogni tipo di arma”. Lo ha dichiarato il generale Al Maboruk al Ghezwi, comandante delle operazioni dell’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar nella Regione occidentale. In una nota alla stampa, l’ufficiale ha fatto sapere tuttavia che l’Lna “resta impegnata al rispetto del cessate il fuoco e degli ordini ricevuti prima di mezzanotte dal comando generale, in attesa di nuovi ordini”. In mattinata anche il Gna ha accusato l’Lna di aver violato la tregua in almeno due località a sud di Tripoli. Ieri sera il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha annunciato che l’Lna si sarebbe impegnato a partire da mezzanotte per un cessate il fuoco, a condizione tuttavia che la tregua venga rispettata dalle forze allineate al Governo di accordo nazionale del premier Fayez al Sarraj. "In caso di violazioni, vi sarà una dura risposta", ha avvertito l'Lna, che dallo scorso dicembre ha intensificato l'offensiva sulla capitale Tripoli. Si tratta di una posizione diversa rispetto a quella assunta in settimana, quando Haftar aveva respinto un appello per il cessate il fuoco formulato dai presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, chiarendo che l'avanzata verso Tripoli sarebbe proseguita. Ieri sul dossier libico si sono registrati, tra gli altri, l'incontro a Mosca tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e lo stesso Putin e quello a Roma tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier libico Sarraj.(Res)