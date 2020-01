Riforme: D'Incà, da sempre favorevoli a proporzionale, serve tutela ambiente in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adozione del sistema proporzionale è "sempre stato un obiettivo del Movimento cinque stelle". Lo precisa il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in una lettera al quotidiano "Avvenire". "Ci siamo opposti a tutte le proposte elettorali di segno maggioritario (porcellum, italicum, rosatellum), mentre abbiamo sempre appoggiato i tentativi delle altre forze politiche di approdare ad un sistema proporzionale", ha spiegato l'esponente M5s per poi respingere le accuse che "la proposta presentata in questi giorni sia collegata ad elementi contingenti o di convenienza". Per D'Incà, "l’importanza del sistema proporzionale è dirimente" perché si mira "a una modifica profonda delle relazioni tra le forze politiche. Vogliamo uscire - ha aggiunto - dal binomio che vede opposte le categorie preolitiche 'amico-nemico', per passare, invece, alle più giuste categorie 'alleato-avversario'. Il sistema proporzionale ci restituirà un dibattito politico più concentrato sui temi e un dialogo volto a trovare soluzioni ai problemi della comunità, rivolgendoci non più alla pancia, ma alla testa dei cittadini". (segue) (Rin)