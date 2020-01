Riforme: D'Incà, da sempre favorevoli a proporzionale, serve tutela ambiente in Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro poi tocca anche un altro tema caro ai Cinque stelle, e annuncia che "occorre aggiornare il testo costituzionale in riferimento alla tutela dell’ambiente, che è la sfida più grande che abbiamo di fronte a noi a partire dall’emergenza climatica, con lo scopo di avere una cornice adeguata nella quale inserire le politiche di sviluppo sostenibile". E ancora, parallelamente, per il responsabile dei Rapporti con il Parlamento, serve "completare le riforme volte a garantire che il nostro sistema democratico funzioni in modo più soddisfacente per i cittadini, incrementandone le possibilità di partecipazione politica alle decisioni collettive e dando maggiore centralità al Parlamento, con la riduzione del ricorso alla decretazione d’urgenza e alle questioni di fiducia che strozzano il dibattito parlamentare". In particolare poi D'Incà ritiene che serva intervenire "sui Regolamenti parlamentari", affinché siano aggiornati "in vista della riduzione del numero dei deputati e dei senatori". (Rin)