Roma: nove arresti dei carabinieri in 36 ore di controlli antidroga (2)

- Nella lista delle operazioni c'è poi quella di San Basilio, nella nota “piazza” di spaccio di via Corinaldo, i Carabinieri hanno pizzicato una coppia, lui di 24 e lei di 37 anni, entrambi già con precedenti, mentre spacciavano dosi di cocaina. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 545 euro in contanti. Nel quartiere di Tor Bella Monaca, in due distinte in operazioni sono finite in manette 3 persone. In via Santa Rita da Cascia, i Carabinieri hanno pizzicato un 43enne romano già sottoposto all’obbligo di firma, trovato in possesso di 10 dosi di eroina e 9 di crack e circa 500 euro in contanti. Poco più tardi in via Melissano, i militari hanno arrestato due romani di 45 e 30 anni, mentre cedevano dosi di cocaina. (Rer)