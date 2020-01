Arabia Saudita-Giappone: Abe a Riad, colloquio con ministro Esteri su tensioni regionali (2)

- Il viaggio di Abe proseguirà negli Emirati Arabi Uniti e nell’Oman. Domani, lunedì 13 gennaio, negli Emirati è previsto un incontro col principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. In Oman, martedì 14 gennaio il leader giapponese avrà un colloquio con Sayyid Asaad bin Tariq bin Taimur al Said, vice primo ministro per le Relazioni internazionali e gli affari di cooperazione. È possibile un cambiamento di programma: Abe potrebbe anticipare il suo arrivo a Mascate per rendere omaggio al sultano omanita Qabus, deceduto venerdì. Tokyo aveva annunciato il rinvio della trasferta in Medio Oriente dopo l’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad, in Iraq, e la successiva rappresaglia iraniana contro due basi irachene ospitanti truppe statunitensi. Il primo ministro giapponese ha poi deciso di intraprendere la missione quando è sembrata allontanarsi l’ipotesi di un conflitto militare aperto tra gli Stati Uniti e l’Iran. (segue) (Res)