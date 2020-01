Arabia Saudita-Giappone: Abe a Riad, colloquio con ministro Esteri su tensioni regionali (3)

- Dal Medio Oriente proviene la maggior parte delle importazioni di petrolio greggio giapponesi. Una maggiore cooperazione con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman è cruciale per il Giappone per assicurarsi forniture energetiche stabili. “Il Giappone prenderà la propria iniziativa per condurre con tenacia la diplomazia di pace in modo da allentare le tensioni e stabilizzare la situazione nella regione”, ha spiegato Abe ieri, prima di partire. Precedentemente, l’8 gennaio, il primo ministro giapponese ha espresso il proprio sostegno alla decisione degli Stati Uniti di reagire in maniera misurata all’attacco missilistico iraniano contro le forze Usa in Iraq. “Il Giappone ha sollecitato tutte le parti coinvolte ad esercitare autocontrollo, e dunque sosteniamo la reazione contenuta (degli Stati Uniti all’attacco)”, ha dichiarato. (Res)