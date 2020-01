Cipro-Grecia: domani incontro ministri Esteri, focus su sviluppi regionali

- La questione territoriale cipriota, i rapporti tra Turchia e Unione europea e gli sviluppi più importanti a livello regionale: questi i temi su cui sarà incentrato l’incontro di domani tra i ministri degli Esteri di Grecia e Cipro, rispettivamente Nikos Dendias e Nicos Christodoulides. Lo ha dichiarato oggi il capo della diplomazia di Nicosia, aggiungendo che il colloquio ha l’obiettivo di delineare una serie di misure da prendere nell’immediato per la gestione di questi problemi. “L’incontro di domani sarà un’importante opportunità per discutere nel dettaglio gli ultimi sviluppi nella regione del Mediterraneo orientale, ma una attenzione particolare sarà dedicata anche alla questione cipriota e al futuro dei rapporti tra Unione europea e Turchia”, ha detto il ministro. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Cna”, i due ministri dovrebbero firmare un memorandum d’intesa per il rafforzamento della cooperazione politica e tecnica bilaterale al termine del colloquio.(Res)