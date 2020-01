Infrastrutture: ministro Risorse idriche Egitto, Etiopia vuole operare unilateralmente diga Gerd

- L’Etiopia vuole operare in maniera “unilaterale” la Grande diga della rinascita e non è interessata ad alcun negoziato. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari idrici dell’Egitto, Mohamed al Sabaei, nel corso di un programma televisivo dell’emittente “Sada el Balad”, mentre a Washington è al via un nuovo round di colloqui mediato dagli Stati Uniti con la partecipazione dei ministri competenti del Cairo, di Addis Abeba e del Sudan. “L’Etiopia non è interessata alle trattative sulla Gerd. Cerca di riempire e operare unilateralmente la diga, cosa che viola il diritto internazionale”, ha osservato Al Sabaei. “L’Egitto – ha proseguito il ministro – si è impegnato in buona fede nei negoziati a partire dal 2014 per raggiungere un accordo equilibrato”. Il governo del Cairo ha proposto che venga definito un meccanismo di cooperazione per il riempimento e l’operatività della diga, in modo da bilanciare gli interessi dei paesi a valle del Nilo con quelli di sviluppo dell’Etiopia. In base alla proposta egiziana, la Gerd verrebbe riempita in un periodo che va da sei a sette anni. Ieri l’Egitto ha diramato un comunicato molto duro nei confronti dell’Etiopia, sostenendo che proprio “l’intransigenza” di Addis Abeba ha portato a uno stallo nei colloqui mediati dagli Usa.(Cae)