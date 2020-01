Business News: Afdb stanzia 20 milioni di dollari per sostegno a progetti di energia rinnovabile in Africa

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) approvato un finanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere progetti di energia rinnovabile e di infrastrutture efficienti nei paesi dell’Africa sub-sahariana nell’ambito del programma Metier Sustainable Capital International Fund II (Metier II). Il finanziamento, si legge in una nota dell’Afdb citata dai media locali, contribuirà alla produzione di ulteriori 178,5 megawatt (Mw) di energia rinnovabile per uso commerciale e residenziale e creerà opportunità per il trattamento delle acque reflue industriali e la generazione di energia da rifiuti. “Metier ha una vasta esperienza nello sviluppo e nel finanziamento di progetti di energia rinnovabile con partner forti in Africa australe. Siamo lieti di unirci ad altri investitori nel sostenere la loro espansione in nuovi mercati africani per aiutare a liberare il vasto potenziale rinnovabile del continente”, ha affermato il vicepresidente ad interim dell’Afdb per l'energia, i cambiamenti climatici e la crescita verde, Wale Shonibare, sottolineando che l'investimento fa parte degli sforzi della Banca per alleviare i vincoli finanziari nel settore delle energie rinnovabili. Metier è un gestore di fondi che dalla sua nascita ha stanziato oltre 550 milioni di dollari nei paesi africani, inclusi progetti di energia solare, eolica e idroelettrica nell'Africa australe e orientale. (Com)