Business News: Nigeria, appaltatore militare Eeben Barlow accusa governo di favoritismo verso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha rifiutato di commentare le accuse rivolte dall'appaltatore militare Eeben Barlow secondo cui il presidente Muhammadu Buhari avrebbe bloccato un appalto militare per favorire gli interessi degli Stati Uniti. Barlow dirige la compagnia sudafricana Specialised Tasks, Training, Equipment and Protection International (Sttep), assunta nel 2015 dal governo nigeriano per fornire addestramento militare necessario all'offensiva contro i jihadisti di Boko Haram. In un'intervista rilasciata a "Al Jazeera", Barlow ha affermato che la missione della Sttep in Nigeria era stata programmata in tre fasi con l'obiettivo di tracciare una linea di demarcazione nella Nigeria nord-orientale per isolare il gruppo jihadista in due aree definite, annullandone l'azione e sconfiggendone progressivamente la presenza. Secondo il contractor, l'intervento del gruppo sul territorio nigeriano ha permesso di mettere in sicurezza le città degli stati di Borno, Adamawa e Yobe, nel nord del paese, ma che a quel punto Buhari, eletto da poco per il suo primo mandato, ha deciso di risolvere il contratto. In questa decisione, ha detto Barlow, Buhari sarebbe stato fortemente appoggiato da un "governo straniero", specificando su richiesta dei giudici che si tratta degli Stati Uniti, paese che secondo le sue dichiarazioni ha finanziato quell'anno la campagna elettorale dello stesso presidente nigeriano. (Res)