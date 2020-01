Business News: Nigeria finanzierà 35 per cento del gasdotto Trans Saharan Gas

- La Nigeria contribuirà per circa il 35 per cento al progetto di costruzione di condotte del Trans Saharan Gas, un gasdotto in realizzazione fra Nigeria ed Algeria e destinato a trasportare nel continente gas naturale e petrolio greggio su distanze di circa 4.400 chilometri. Lo riferisce un rapporto della società di consulenza Global Data, secondo il quale il governo di Abuja dovrebbe sovvenzionare la realizzazione di un totale di oltre 6 mila chilometri di gasdotto entro il 2023. Entro quell'anno, ha spiegato l'analista del mercato petrolifero e del gas presso Global Data Varun Ette, le autorità di Abuja dovrebbero avviare i lavori di costruzione di undici condotte, otto delle quali già pianificate e tre restanti di nuova concezione. L'Algeria prevede da parte sua di finanziare circa 2 mila chilometri di infrastrutture. Una prima parte del gasdotto dovrebbe entrare in funzione nel 2021, mentre l'oleodotto è previsto per l'anno successivo. (Res)