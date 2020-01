Business News: Etiopia, parlamento regolamenta porto d'armi nel paese

- Il parlamento etiope ha approvato nuove modifiche alla legge sul porto d'armi, come misura per contenere l'aumento di violenze nel paese. La nuova legge, riferisce la stampa locale, limita il numero di pistole che un individuo può possedere e proibisce la vendita e il trasferimento di un'arma a terzi, con pene fino a tre anni di carcere per chi trasporta illegalmente un'arma e fino a 15 anni per vendite all'ingrosso non autorizzate. Il detentori o trasportatori di armi che non posseggono una licenza hanno inoltre un anno di tempo per regolarizzare la loro situazione. A metà settembre scorso, scontri violenti sono scoppiati nella regione settentrionale degli Amhara tra le forze di polizia speciali locali e gli agricoltori armati di etnia kimant, che denunciavano discriminazioni e chiedevano maggiori diritti. Negli scontri sono morte decine di persone, principalmente agricoltori. (Res)