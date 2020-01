Iran-Arabia Saudita: ministro Esteri Pakistan in visita a Teheran e Riad

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, è arrivato oggi in Iran per una visita che lo porterà anche in Arabia Saudita e che ha l’obiettivo di contribuire ad attenuare le tensioni nella regione dopo il raid aereo degli Stati Uniti che lo scorso 3 gennaio ha provocato la morte del generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”. “I recenti sviluppi mettono in serio pericolo la pace e la sicurezza in una regione già fragile e sottolineano la necessità di sforzi collettivi per una soluzione pacifica”, si legge nella nota diramata dal ministero degli Esteri di Islamabad. A Teheran Qureshi porterà “la disponibilità del Pakistan a sostenere tutti gli sforzi che favoriscano un superamento delle differenze e delle dispute attraverso mezzi politici e diplomatici”. Dopo aver incontrato l’omologo iraniano Mohammad Javad Zarif, il ministro si recherà in Arabia Saudita, dove domani sarà ricevuto dal capo della diplomazia del regno Faisal bin Farhan. Successivamente, Qureshi si recherà anche negli Stati Uniti. Un simile viaggio era stato intrapreso lo scorso anno dal primo ministro pachistano Iran Khan. Il Pakistan gode di ottime relazioni con l’Arabia Saudita, dove vivono oltre 2,5 milioni di pachistani, ma mantiene un importante canale di dialogo aperto anche con Teheran. (Res)