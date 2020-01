Medio Oriente: Pompeo, telefonata con omologo estone su ultimi sviluppi in Iran e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo estone, Urmas Reinsalu, per discutere gli ultimi sviluppi in Iran e Iraq e di come prevenire nuove azioni aggressive da parte delle autorità di Teheran. Lo ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato statunitense, Morgan Ortagus. “Il segretario ha ringraziato i vertici statali estoni per il loro sostegno nei confronti degli Stati Uniti e del loro diritto a difendersi, così come per il loro contributo all’operazione Inherent Resolve contro lo Stato islamico”, ha detto la portavoce della diplomazia di Washington. (Was)