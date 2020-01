Iran: presidente kazakho su abbattimento volo ucraino, necessario ridurre le tensioni

- Le autorità iraniane hanno preso una decisione importante confessando di aver abbattuto per errore il Boeing 737 della Ukraine International Airlines nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Si tratta di una decisione molto importante, e tutte le parti coinvolte dovrebbero mostrarsi comprensive in modo da appianare le tensioni, che si ripercuotono anche sui cittadini”, ha detto il presidente della repubblica centrasiatica. (segue) (Res)