Sciopero Tpl: Romamobilità, domani a rischio bus periferici

- "Lunedì 13 gennaio servizio di bus a rischio sulle linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb". Lo si legge sul sito di Romamobilità in cui si precisa anche che la regolare percorrenza "sarà garantita solo fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interesserà la rete Atac". (Com)