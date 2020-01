Messico: strage mormoni, presidente Lopez Obrador incontra oggi famiglia LeBaron

- È in programma oggi, alle 10 (ora locale) a La Mora, vicino Bavispe, nello Stato settentrionale di Sonora, l’incontro tra il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, e la famiglia LeBaron, esponenti della comunità mormone oggetto di un attacco della criminalità organizzata all’inizio di novembre. Sul posto sono stati schierati militari della Guardia nazionale e della Marina. L'incontro si terrà nella casa di Rhonita Miller (30 anni) e dei suoi quattro figli, Howard Jacob (dodici anni), Krystal (dieci) e i gemelli Tito e Tiana (otto mesi), uccisi il ​​4 novembre insieme ad altre quattro persone: Christina Marie Langford Johnson (29 anni) e Dawna Ray Langford (43 anni) e i suoi figli Trevor Harvey (undici anni) e Rogan (due). Dopo l’evento privato, Lopez Obrador dovrebbe incontrare la comunità in un evento pubblico. Il presidente ha dichiarato che la strage non resterà impunita. “Faccio questo viaggio perché voglio andare a La Mora. Voglio esprimere le mie condoglianze direttamente dove è avvenuta questa tremenda tragedia. Voglio informare le famiglie di donne e bambini su cosa stiamo facendo”, ha detto alla vigilia dell’incontro, il secondo dopo quello di inizio dicembre.(segue) (Mec)