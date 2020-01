Messico: strage mormoni, presidente Lopez Obrador incontra oggi famiglia LeBaron (2)

- Nel frattempo la procura federale ha resi noti gli arresti di sette persone ritenute legate alla strage. Di queste, tre sono state immediatamente portate a processo: si tratta di Fidel V. detto "El Chiquilin", di Juan Carlos V. detto "Paketex", e di Javier C. detto "Cebollo", tutti ritenuti parte della banda criminale "La Linea", affiliata al più grande "Cartello di Juarez", organizzazione che opera principalmente nello Stato settentrionale di Chihuahua. Stephania Hernandez, figlia di uno dei detenuti, ha chiesto un’audizione al presidente Lopez Obrador sostenendo che suo padre e suo zio siano “capri espiatori” nella vicenda. I sospetti, comunque, sono molti di più, una quarantina, secondo quanto riferito all’inizio di questa settimana dalla procura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su questi sospettati, molti dei quali noti solo con i soprannomi. Inoltre, un esponente della famiglia, Bryan LeBaron, ha riferito di aver appreso da funzionari statunitensi che due sospetti sono stati arrestati negli Stati Uniti, ma non è chiaro quale ruolo abbiano eventualmente avuto nell’agguato. (segue) (Mec)