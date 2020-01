Messico: strage mormoni, presidente Lopez Obrador incontra oggi famiglia LeBaron (4)

- A inizio dicembre, dopo settimane di polemiche con le istituzioni per le poche garanzie sulla sicurezza, la famiglia LeBaron ha incontrato il presidente messicano Lopez Obrador per fare il punto sullo stato delle indagini. "È andata bene, sento che è andata come speravamo, e anche meglio", ha detto Adrian LeBaron intervistato dalla televisione del quotidiano "Milenio". Il capo dello stato, ha detto Adrian LeBaron, "ha mostrato un grado di umiltà, di vicinanza e di empatia, ha riconosciuto che il colpo è stato duro e ha anche accettato un certo gradi di cooperazione da parte nostra". All'incontro privato, ha aggiunto il membro della famiglia mormone, erano presenti anche il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, e il ministro della Sicurezza Alfonso Durazo. (segue) (Mec)