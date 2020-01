Roma: dieci arresti e soldi sequestri nel corso dei controlli antidroga (2)

- Un altro pusher è stato bloccato dagli agenti del commissariato Aurelio, dopo una intensa attività investigativa sviluppatasi con specifici servizi di appostamento nei pressi della sua abitazione. In casa i poliziotti hanno trovato materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, 150 grammi di cocaina circa e all'interno di una cassetta di sicurezza, nella camera da letto, 16.880 euro in contanti. Aveva nascosto 28 dosi di cocaina, negli slip e nel calzino, N.E., 22 romano, arrestato dagli agenti del Reparto Volanti durante il controllo del territorio in zona Borghesiana. Ed infine in via Dionisio i poliziotti del Reparto Volanti hanno arrestato, F.N., 27 anni romano, B.L., 19 anni , milanese e M.M., 18 anni anche lui romano. Perquisiti i tre giovani sono stati trovati in possesso di 300 euro in contanti, e 70 grammi di droga del tipo hashish e marijuana. (Rer)