Kazakhstan: Banca mondiale, crescita del Pil sarà pari al 3,7 per cento nel 2020

- La Banca mondiale ha modificato al rialzo le sue previsioni in merito alla crescita del Pil in Kazakhstan nel 2020, che dovrebbe attestarsi al 3,7 per cento a fronte dei 3,2 punti percentuali annunciati in precedenza. Lo si apprende da un rapporto della Banca mondiale, in cui si aggiunge che la crescita del Pil kazakho si attesterà al 3,9 e al 3,7 per cento rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Nonostante ciò, si legge nel documento, l’attività economica subirà un leggero rallentamento a fronte di stimoli fiscali insufficienti, una lieve diminuzione dell’interscambio commerciale con partner importanti come Russia e Cina e un calo produttivo generalizzato. (Res)