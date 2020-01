Libia: Di Maio, se l'Europa resterà unita potrà fermare ingerenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Europa resterà unita, potrà fermare ogni ingerenza esterna e, soprattutto, l'ingresso di armi in Libia. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, accogliendo favorevolmente l'annuncio del cessate il fuoco tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj e quelle dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. Si tratta, ha spiegato Di Maio, di "una buona notizia, perché crea spazio di ulteriore dialogo". "La strada da fare è lunga, ma la direzione è quella giusta. Per l’Italia non esiste una risposta militare alla crisi libica e l’unico modo per arrivare alla pace è la soluzione diplomatica. È per questo che abbiamo lavorato incessantemente come governo, per dare il nostro pieno sostegno alla conferenza di Berlino. Coinvolgere tutti gli attori di questa guerra, metterli tutti intorno a un tavolo, è quanto mai importante per giungere a una stabilità del paese e della regione. Se l’Europa resterà unita come lo è stata in questi giorni, allora potremo fermare ogni ingerenza esterna e soprattutto l’ingresso di armi in Libia. Se è vero che esiste un embargo sulle armi, dobbiamo fare in modo che sia rispettato: via terra, via aerea e via mare". (segue) (Res)