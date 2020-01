Energia: Azerbaigian, produzione petrolifera giornaliera a 771 mila barili il mese scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione petrolifera giornaliera in Azerbaigian si è attestata a 771 mila barili il mese scorso. Lo si apprende dai dati diffusi dal ministero dell’Energia di Baku, stando ai quali la produzione si suddividerebbe in 680 mila barili di greggio e 91 mila di condensato. “Le esportazioni giornaliere si dividono in 457 mila barili di greggio, 84 mila di condensato e 19.900 di prodotti derivati”, si legge nella nota del ministero. (Res)