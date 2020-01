Tunisia: leader Ennahda ricevuto da Erdogan in Turchia

- Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) della Tunisia e leader del movimento islamico moderato Ennahda, Rachid Ghannouchi, è stato ricevuto ieri a Istanbul dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo si apprende da fonti diplomatiche tunisine. L’incontro si è tenuto a porte chiuse e si è svolto al Palazzo Dolmabahce. Non è chiaro quali siano stati gli argomenti al centro del colloquio, ma è probabile che il confronto abbia toccato sia i temi della politica interna tunisina, dove il governo di Habib Jemli (nome indicato da Ennahda al capoi dello Stato, Kais Saied) non ha ottenuto venerdì sera il voto di fiducia del parlamento, sia il dossier libico, dove la Turchia ha annunciato l’invio di truppe a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj. Della questione Erdogan aveva già parlato lo scorso 25 dicembre con il presidente tunisino Saied in una visita a sorpresa a Tunisi.(Tut)