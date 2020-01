Polonia: Biedron (Wiosna), azioni degli Usa rafforzano l’instabilità internazionale

- La Polonia al momento non può essere considerata come un alleato degli Stati Uniti, che non hanno nemmeno informato le autorità di Varsavia delle operazioni militari che avrebbero condotto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il leader del partito Wiosna (Primavera) e candidato delle forze politiche di sinistra alle prossime elezioni presidenziali, l’eurodeputato Robert Biedron, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Pap”. “Se fossimo davvero alleati ci avvertirebbero della presa di decisioni del genere, invece veniamo sempre a conoscenza di tutto all’ultimo momento: ciò significa che non c’è nessuna alleanza al momento, e che il nostro paese e la nostra diplomazia non vengono presi sul serio”, ha detto Biedron, aggiungendo che “la politica portata avanti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promuove una maggiore instabilità sul piano internazionale”. (segue) (Vap)