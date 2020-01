Polonia: Biedron (Wiosna), azioni degli Usa rafforzano l’instabilità internazionale (2)

- Il leader di Wiosna ha poi definito “nulla” la reazione del presidente e del primo ministro, rispettivamente Andrzej Duda e Mateusz Morawiecki, alle operazioni militari statunitensi che hanno portato all’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani. “Le azioni degli Stati Uniti non sono assolutamente coerenti con i valori promossi dalla Polonia e dall’Unione europea”, ha detto Biedron, sottolineando che “Varsavia è ormai un semplice osservatore passivo degli eventi”. “Un tempo avevamo l’ambizione di diventare un alleato importante per gli Stati Uniti e un membro attivo all’interno della Nato, mentre nel concreto il nostro ministero degli Esteri non può fare altro che commentare quanto accade nello scenario internazionale”, ha aggiunto l’eurodeputato, sottolineando che “la decisione del presidente Duda di non partecipare al Forum mondiale sull’Olocausto a Gerusalemme dimostra ancora una volta quanto sia debole la nostra diplomazia”. (Vap)