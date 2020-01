Business news: Cina, Banca Mondiale, previsioni di crescita per il 2020 mantenute al 5,9 per cento

- La crescita della Cina dovrebbe rallentare al 5,9 per cento quest'anno: lo riferisce la Banca Mondiale nel suo ultimo rapporto intitolato "Prospettive economiche globali: crescita lenta, sfide politiche". Le previsioni per la Cina nel 2020 sono invariate rispetto alle precedenti della Banca mondiale di ottobre, con la seconda economia più grande del mondo destinata a rallentare dal 6,1 per cento nel 2019. La crescita della Cina è rallentata al 6,0 per cento nel terzo trimestre del 2019, con Pechino che dovrebbe mantenere l'obiettivo di circa il 6 per cento per quest'anno. Nel complesso, l'economia globale crescerà del 2,5 per cento nel 2020, rispetto al 2,4 per cento del 2019, il tasso di crescita più debole dalla crisi finanziaria globale nel 2008-2009, si legge nel rapporto della Banca mondiale. "Prevalgono i rischi al ribasso, tra cui la possibilità di una riaccensione delle tensioni commerciali globali, forti recessioni nelle principali economie e rallentamento di crescita nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo", prosegue la Banca mondiale. (Cip)