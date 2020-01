Business news: India, connessioni internet bloccate per 4.196 ore nel 2019, persi 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana ha perso 1,3 miliardi di dollari l’anno scorso a causa dei blocchi alle connessioni internet, che ammontano a circa 4.196 ore. Queste le stime della società di ricerche britannica Top10Vpn, contenute nel rapporto annuale “The global cost of internet shutdowns report 2019”. L’India ha vissuto (e continua a vivere) varie situazioni di crisi che hanno portato a sospendere più o meno a lungo le connessioni in varie aree: Jammu e Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh e altre ancora. Il costo per l’economia indiana è il terzo più oneroso al mondo dopo quelli dell’Arabia Saudita (2,3 miliardi di dollari) e del Sudan (1,9 miliardi di dollari). Il costo globale è stato di 8,05 miliardi di dollari. (Inn)