Business news: Algeria, firmato mega-contratto per raffineria petrolifera da 3,7 miliardi di dollari

- La compagnia energetica algerina Sonatrach ha firmato un mega accordo del valore di 3,7 miliardi di dollari con il consorzio composto dalla spagnola Technicas Reunidas e della sudcoreana Samsung Engineering per la costruzione di una raffineria petrolifera a Haoud el Hamra, nell'Algeria centro-orientale, circa 850 chilometri a sud-est della capitale Algeri. Alla cerimonia erano presenti l’amministratore delegato di Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi, e i funzionari delle società spagnole e sudcoreane. Il contratto prevede la costruzione di una raffineria di petrolio greggio a “conversione profonda” (in grado cioè di coprire il ciclo di raffinazione integrale, inclusi i sottoprodotti commercialmente rilevanti) con una capacità di 5 milioni di tonnellate all'anno. Il progetto è stato avviato a seguito di un bando di gara lanciato da Sonatrach nel 2017. Delle 18 società che hanno ritirato le specifiche relative al bando, sette hanno presentato offerte e quattro che sono state selezionate nel maggio del 2018. Si prevede che la nuova raffineria entri in servizio nella prima metà del 2024. (Ala)