Business news: Egitto, bilancio 2020/21 mira ad una crescita del 6,4 per cento

- Il bilancio statale egiziano per il prossimo anno fiscale 2020/2021 è destinato a registrare un tasso di crescita del 6,4 per cento e al 6,2 per cento di deficit complessivo. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, in un comunicato. "Il debito pubblico è previsto per essere ridotto all'80 per cento del Pil attraverso il completamento delle misure di risanamento del bilancio", ha affermato Maait. Il governo egiziano "ha lottato per garantire la sostenibilità finanziaria, raggiungere la stabilità monetaria e controllare gli aumenti dei prezzi", ha concluso. (Cae)