Business news: Egitto, acquistate 300 mila tonnellate di grano da Russia, Ucraina e Romania

- L'Autorità generale egiziana per le materie prime di approvvigionamento ha acquistato 300 mila tonnellate di grano in un appalto per l'approvvigionamento da Russia, Ucraina e Romania. L'Egitto attende la spedizione di grano tra il 18 e il 29 febbraio e finora non è stato possibile ottenere un commento dall'Autorità per le materie prime, secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Masry al Youm”.La stabilità dei tassi di cambio ha contribuito ad aumentare le importazioni di alcuni beni essenziali come il grano, il cui incremento è stato pari al 15 per cento secondo i dati forniti la scorsa estate. (Cae)